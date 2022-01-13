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Про обмен "любезностями" Марии Захаровой с экс-министром иностранных дел Польши

Про обмен "любезностями" Марии Захаровой с экс-министром иностранных дел Польши

автор - Советский патриот Стиль "высоких" дипломатических отношений МИДа РФ со своими бывшими "партнерами" последних лет, наверняка войдет в историю России, как не самые культурные и профессиональные.

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