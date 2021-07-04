Газпром издевается над Европой

Едкий натр 2 "Газпром" опять отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль несмотря на предстоящие крупные ремонты на экспортных газопроводах, свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform.
Едкий натр 2 "Газпром" опять отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль несмотря на предстоящие крупные ремонты на экспортных газопроводах, свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform.
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