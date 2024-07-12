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В калужском парке отметят 80-летие образования регионального УМВД

В калужском парке отметят 80-летие образования регионального УМВД

В эту субботу в Городском парке культуры и отдыха в Калуге пройдет праздник региональной полиции. 13 июля в 10:00 в калужском парке начнется праздничный концерт, посвященный 80-летию образования УМВД России по Калужской области.

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