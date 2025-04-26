Забудьте про то, что сказал Трамп, забудьте про то, куда полетел его спецпосланник. Нам предстоит ещё несколько лет защищать свою страну, свою государственность.
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Забудьте про то, что сказал Трамп, забудьте про то, куда полетел его спецпосланник. Нам предстоит ещё несколько лет защищать свою страну, свою государственность.
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