Задержан обвиняемый в мошенничестве и отмывании денег по делу банковской кражи

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией сообщают, что 25 октября они задержали разыскиваемого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег по делу, получившему общее название "Банковское мошенничество".
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