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Царьград

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С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к переводам по СБП и картам "Мир"

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к переводам по СБП и картам "Мир"

Что изменится для клиентов банков с 1 сентября: новые правила проверки переводов по картам и СБП.Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит прямой доступ к информации о денежных переводах и покупках граждан.

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