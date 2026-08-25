С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к переводам по СБП и картам "Мир"

Что изменится для клиентов банков с 1 сентября: новые правила проверки переводов по картам и СБП.Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит прямой доступ к информации о денежных переводах и покупках граждан.
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