Лавкрафтовские кошмары теперь и на консолях – уже в октябре выйдет полное из...

Лавкрафтовские кошмары теперь и на консолях – уже в октябре выйдет полное издание DagonЛюбителям мрачных историй в духе Лавкрафта стоит приготовиться: Dagon, визуальная хоррор-новелла от Bit Golem, скоро доберётся до консолей.
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