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Бруну о выходе «МЮ» в ЛЧ: «Идеально, учитывая, как проходил для нас сезон, но мы хотим большего»

Бруну о выходе «МЮ» в ЛЧ: «Идеально, учитывая, как проходил для нас сезон, но мы хотим большего»

Хавбек манкунианцев высказался после победы над «Челси» (4:1) в АПЛ. «Выход в Лигу чемпионов – достойный результат, но мы хотим большего.

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