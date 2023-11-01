Произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Полтавской области

В городе Кременчуг находящемся Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), 1 ноября об этом информирует глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии