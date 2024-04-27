Бьянка о перенесенной пластике: «Выкачали 3,8 литра жира»

Певица похудела на 32 килограмма Бьянка globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda 38-летняя R&B-певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) в начале этого года удивила поклонников своим кардинальным преображением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии