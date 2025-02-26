Главком ВСУ Сырский получил заверения Британии о готовности поддерживать Киев

Главком ВСУ Александр Сырский получил от главы Штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина заявление о готовности продолжать поддержку украинской армии и предоставлять ей необходимую военную помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии