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Главком ВСУ Сырский получил заверения Британии о готовности поддерживать Киев

Главком ВСУ Сырский получил заверения Британии о готовности поддерживать Киев

Главком ВСУ Александр Сырский получил от главы Штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина заявление о готовности продолжать поддержку украинской армии и предоставлять ей необходимую военную помощь.

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