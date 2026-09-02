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Астрономы открыли на полюсе Сатурна загадочный десятиугольник

Астрономы открыли на полюсе Сатурна загадочный десятиугольник

Астрономы впервые обнаружили десятиугольную вихревую структуру вокруг южного полюса Сатурна — в отличие от устойчивого шестиугольника на севере планеты, она возникла всего несколько лет назад и оказалась менее стабильной.

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