В Дубае запустят крупнейший в мире экологический проект

Дубайские мангровые леса будут занимать более 72 километров береговой линии / © URB Амбициозный проект, охватывающий расстояние в 72 километра и шесть пилотных зон, предполагает посадку более 100 миллионов мангровых деревьев, чтобы защитить береговую линию Дубая от эрозии и повышения уровня моря.
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