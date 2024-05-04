В Дубае запустят крупнейший в мире экологический проект

Дубайские мангровые леса будут занимать более 72 километров береговой линии / © URB Амбициозный проект, охватывающий расстояние в 72 километра и шесть пилотных зон, предполагает посадку более 100 миллионов мангровых деревьев, чтобы защитить береговую линию Дубая от эрозии и повышения уровня моря.