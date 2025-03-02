Предложение Израиля о российских военных базах удивило администрацию Трампа.

Израиль добивается сохранения российских военных баз в Сирии, передаёт Reuters. Израиль выступает за слабую и децентрализованную Сирию и лоббирует военное присутствие России в этой стране, говорится в сообщении агентства.
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