Минобороны: ВС России уничтожили склад горючего и поразили пункт управления ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции сообщило, что авиация и артиллерия Вооруженных сил России уничтожили склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области и поразили пункт управления ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).
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