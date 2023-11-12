Минобороны: ВС России уничтожили склад горючего и поразили пункт управления ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции сообщило, что авиация и артиллерия Вооруженных сил России уничтожили склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области и поразили пункт управления ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).