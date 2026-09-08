Россияне взяли кредиты наличными на 3,5 трлн рублей за 8 месяцев

Российские банки за восемь месяцев 2026 года предоставили розничным заемщикам кредиты наличными почти на 3,5 трлн рублей, следует из предварительных расчетов ВТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Украине исчез ...
- A Воздушная тревога...
- Хирургам пришлось...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым