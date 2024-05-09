В России изменились цены на Honda CR-V. Сколько сейчас стоит надежный и выносливый японский кроссовер?

Honda CR-V — самый беспроблемный автомобиль в классе по версии iSeeCars — подорожал в России, но только в полноприводной версии: если в начале апреля минимальная цена такой машины составляла 3,65 млн рублей, то сейчас самый доступный CR-V актуального шестого поколения с двумя ведущими осями стоит 3,817 млн рублей.