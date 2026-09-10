🩺 От анализа снимков до выявления паталогий: как ИИ помогает крымским медикам Министр здравоохранения РК Алексей Натаров рассказал, что четыре ИИ-технологии применяются в лучевой диагностике — они помогают анализировать снимки КТ, маммографии и флюорографии.