🩺 От анализа снимков до выявления паталогий: как ИИ помогает крымским медикам Министр здравоохранения РК Алексей Натаров рассказал, что четыре ИИ-технологии применяются в лучевой диагностике — они помогают анализировать снимки КТ, маммографии и флюорографии.
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