Срыв наступления ВСУ на Запорожском фронте и подвиг сержанта Ахмадьянова (ВИДЕО)

На запорожском направлении враг пытается вести наступательные действия, при отражении атак уничтожено 6 танков и живая сила в районе Малой Токмачки, 3 танка, 1 БМП, 3 бронеавтомобиля и боевики ВСУ в районе Новоданиловки.
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