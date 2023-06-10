Русская весна

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Срыв наступления ВСУ на Запорожском фронте и подвиг сержанта Ахмадьянова (ВИДЕО)

Срыв наступления ВСУ на Запорожском фронте и подвиг сержанта Ахмадьянова (ВИДЕО)

На запорожском направлении враг пытается вести наступательные действия, при отражении атак уничтожено 6 танков и живая сила в районе Малой Токмачки, 3 танка, 1 БМП, 3 бронеавтомобиля и боевики ВСУ в районе Новоданиловки.

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