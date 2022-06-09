Россия всех переиграла в зерновом вопросе. Из Запорожья пришел первый поезд в Севастополь с зерном. Куда отправляется груз

Хорошие новости, как для Крыма, так и для областей Запорожской и Херсонской. Блокады на границе, которую нам объявляла Украина после 2014 года больше нет.
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