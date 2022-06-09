Лента новостей

48 подписчиков

Россия всех переиграла в зерновом вопросе. Из Запорожья пришел первый поезд в Севастополь с зерном. Куда отправляется груз

Россия всех переиграла в зерновом вопросе. Из Запорожья пришел первый поезд в Севастополь с зерном. Куда отправляется груз

Хорошие новости, как для Крыма, так и для областей Запорожской и Херсонской. Блокады на границе, которую нам объявляла Украина после 2014 года больше нет.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх