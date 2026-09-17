Землетрясение на Кубани - ощущалось в Анапе, Новороссийске, Крымске, Геленджике

Произошло оно не утром, а ночью – в 1.31 по Москве. Магнитуда 4,2. Глубина – 10 километров. Ощущалось в целом ряде населенных пунктов – станице Анапской и Анапе, Новороссийске, Мысхако, Абрау-Дюрсо, Крымске, Дивноморском, Геленджике.