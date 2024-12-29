ГАИ Севастополя сообщает о режиме работы регистрационно-экзаменационного подразделения

Госавтоинспекция Севастополя информирует о графике работы регистрационно - экзаменационного подразделения в новогодние праздникиВ период праздничных выходных в МОЭРТНИРАС Госавтоинспекции УМВД России по городу Севастополю приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, приему экзаменов будет осуществляться по следующему графику:3 января - с 08-00 до 17-00 часов 4 января - с 08-00 до 15-30 часов 31, 1, 2, 5-8 января - выходные дни Подать заявление на получение государственных услуг можно посредством использования Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием системы управления электронной очередью, реализованной в подразделении.