Дмитрий Денисов возмутился беспорядком на калужском "Арбате"

Утром 12 августа градоначальник Калуги по дороге на работу проверил обстановку на центральной улице. Во время утреннего обхода глава города Дмитрий Денисов заглянул на пешеходную часть улицы Театральной и возмутился беспорядком: "Состояние улицы Театральной с утра оставляет желать лучшего".
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