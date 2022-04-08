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Глава ЕК передала Владимиру Зеленскому опросник по вступлению в Евросоюз

Глава ЕК передала Владимиру Зеленскому опросник по вступлению в Евросоюз

Global look press/Serg Glovny Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится в Киеве в рамках своего визита, заявила, что передала президенту Украины Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в ЕС.

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