Глава ЕК передала Владимиру Зеленскому опросник по вступлению в Евросоюз

Global look press/Serg Glovny Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится в Киеве в рамках своего визита, заявила, что передала президенту Украины Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в ЕС.