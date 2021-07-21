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Депутат Госдумы предложил ввести фиксированную плату за ЖКХ

Депутат Госдумы предложил ввести фиксированную плату за ЖКХ

Депутат Нилов предложил ограничить допустимую долю расходов россиян на ЖКХ В Госдуму внесут законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в размере 15%.

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