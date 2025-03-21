Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать

Россияне рассказали, каким, на их взгляд, должен быть размер пенсии в России.По мнению 82% граждан с доходом от 200 тысяч рублей, для проживания в РФ минимальная пенсия должна составлять 45 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса финансового маркетплейса «Банки.