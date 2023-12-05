«Чемодан, тюрьма, аул»: в Саратове задержали детей мигрантов, закидавших снегом вечный огонь

Галина Войсковая

А как быть нашими такими же оболтусами? Как то вот показывали парочку наших молодых людей, что тоже надругались над вечным огнем? Их тоже правоохранительные органы задержали. Нашли по выложенным видео в интернете? Куда их отправлять?