Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Чемодан, тюрьма, аул»: в Саратове задержали детей мигрантов, закидавших снегом вечный огонь

«Чемодан, тюрьма, аул»: в Саратове задержали детей мигрантов, закидавших снегом вечный огонь

В Саратове школьники закидали снегом вечный огонь, а потом похвастались «подвигом» в соцсетях. На малолетних неадекватов завели дело о надругательстве над памятными местами.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Поддерживаю ПОЛНОСТЬЮ!
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3 час.
Владислав Владислав
Вы ошибаетесь. То, что вы написали - основа наглосаксонской расовой теории.
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3 час.
Галина Войсковая
А как быть нашими такими же оболтусами? Как то вот показывали парочку наших молодых людей, что тоже надругались над вечным огнем? Их тоже правоохранительные органы задержали. Нашли по выложенным видео в интернете? Куда их отправлять?
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1 час.

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