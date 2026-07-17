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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Пусть нас обратно отправят!": Узбеки едва прилетели в Белоруссию - и сразу попросились домой

"Пусть нас обратно отправят!": Узбеки едва прилетели в Белоруссию - и сразу попросились домой

Группа работников из Узбекистана едва прилетела в Белоруссию - и практически сразу записала видеообращение с просьбой отправить их домой.

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Комментарии
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лилия дрогочинская
Да как же так???!!!! Подвели белорусские братья - не приготовили отель пятизвездочный для проживания и зарплаты олигархов!...Ай-яй -яй! Возмутительно!
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1 м.
Александр Хироников
А где Вы нашли хасидов? В Белоруссии? Их в России больше. А больше всего В США и Израиле, а на праздник к могиле Нахмана они слетаются в Умань, к хохлам. Выписка: &quot;Согласно энциклопедии евреев восточной Европы YIVO, Койданов была наименьшей из трех литовских хасидских династий, остальными были Слоним и Карлин-Столин. Накануне Второй мировой войны её центрами влияния были Койданов и Минск. После того, как ребе и большинство хасидов были убиты во время Холокоста, династия была повторно основана в 1948 году в Тель-Авиве, где она процветает и поныне.&quot; Поэтому Вам в Израиль надобно.
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4 н.
Алексей Тан
&quot;&quot; После того, как ребе и большинство хасидов были убиты во время Холокоста&quot;&quot; :========== УЖЕ ВРЁШЬ!.... В Белоруссии как и в Польше... НИКТО евреев НЕ убивал, А более 3 милл убитых женщин и детей, это жители РУССКИХ областей.... Витебской, Могилёвской и Гомельской обл.
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4 н.