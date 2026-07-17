"Пусть нас обратно отправят!": Узбеки едва прилетели в Белоруссию - и сразу попросились домой

Александр Хироников

А где Вы нашли хасидов? В Белоруссии? Их в России больше. А больше всего В США и Израиле, а на праздник к могиле Нахмана они слетаются в Умань, к хохлам. Выписка: "Согласно энциклопедии евреев восточной Европы YIVO, Койданов была наименьшей из трех литовских хасидских династий, остальными были Слоним и Карлин-Столин. Накануне Второй мировой войны её центрами влияния были Койданов и Минск. После того, как ребе и большинство хасидов были убиты во время Холокоста, династия была повторно основана в 1948 году в Тель-Авиве, где она процветает и поныне." Поэтому Вам в Израиль надобно.