Группа работников из Узбекистана едва прилетела в Белоруссию - и практически сразу записала видеообращение с просьбой отправить их домой.
"Пусть нас обратно отправят!": Узбеки едва прилетели в Белоруссию - и сразу попросились домой
Комментарии
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лилия дрогочинская
Да как же так???!!!! Подвели белорусские братья - не приготовили отель пятизвездочный для проживания и зарплаты олигархов!...Ай-яй -яй! Возмутительно!
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1 м.
Александр Хироников
А где Вы нашли хасидов? В Белоруссии? Их в России больше. А больше всего В США и Израиле, а на праздник к могиле Нахмана они слетаются в Умань, к хохлам. Выписка: "Согласно энциклопедии евреев восточной Европы YIVO, Койданов была наименьшей из трех литовских хасидских династий, остальными были Слоним и Карлин-Столин. Накануне Второй мировой войны её центрами влияния были Койданов и Минск. После того, как ребе и большинство хасидов были убиты во время Холокоста, династия была повторно основана в 1948 году в Тель-Авиве, где она процветает и поныне." Поэтому Вам в Израиль надобно.
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4 н.
Алексей Тан
"" После того, как ребе и большинство хасидов были убиты во время Холокоста"" :========== УЖЕ ВРЁШЬ!.... В Белоруссии как и в Польше... НИКТО евреев НЕ убивал, А более 3 милл убитых женщин и детей, это жители РУССКИХ областей.... Витебской, Могилёвской и Гомельской обл.
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4 н.
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