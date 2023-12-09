В Новосибирске сотрудниками полиции раскрыта серия краж колес с автотранспорта

В результате реализации оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску при силовой поддержке бойцов специального подразделения Управления Росгвардии пресечена противоправная деятельность трех граждан, подозреваемых в хищении колес с автотранспорта на территории Новосибирска.
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