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Закон, порядок, государство

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В Новосибирске сотрудниками полиции раскрыта серия краж колес с автотранспорта

В результате реализации оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску при силовой поддержке бойцов специального подразделения Управления Росгвардии пресечена противоправная деятельность трех граждан, подозреваемых в хищении колес с автотранспорта на территории Новосибирска.

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