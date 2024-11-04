Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Канадцев мало, а девчуль из этой страны хоть отбавляй

Канадцев мало, а девчуль из этой страны хоть отбавляй

Конкуренция - жестокая вещь, брат. Особенно такая   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Приготовьтесь.

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Комментарии
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Сергей
За столом презерватив на голову натягивал?
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17 час.
Poma Pomak
Правильно у тебя свой вкус.
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6 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Только-хохол родился, еврей заплакал... Эти шелудивые без мыла в жэ залезут...
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3 час.

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