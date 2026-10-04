Соло-путешествия: мой личный чек-лист очевидных и нестандартных решений

Когда я впервые решилась на поездку в одиночку, многие крутили пальцем у виска: «Как можно ехать одной? Это же скучно и небезопасно!» Но именно тогда я поняла, что свобода — это не про отсутствие компании, а про возможность слышать себя.
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