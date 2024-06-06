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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Милуоки» о Свечкове: «Он выглядит так, будто находится не в той лиге»

21-летний Свечков в этом плей-офф АХЛ провел 13 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков. «Последние пять-шесть матчей Свечков был нашим лучшим нападающим и, возможно, лучшим игроком на льду.

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