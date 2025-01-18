Решение Трампа сменить место инаугурации застигло тысячи американцев врасплох

ВАШИНГТОН, 18 января, ФедералПресс. Тысячи граждан оказались в замешательстве из-за неожиданного объявления избранного президента США Дональда Трампа о переносе места инаугурации, связанного с погодными условиями.
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