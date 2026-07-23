Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мирных жителей выводят из Константиновки

Мирных жителей выводят из Константиновки

Мирных жителей поэтапно выводят из Константиновки, им оказывается любая помощь. Об этом заявил заместитель командира подразделения войск беспилотных систем 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Устье.

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