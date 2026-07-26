Политика как он...
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Политика как она есть

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В небе над Румынией сбили беспилотник третий день подряд

В небе над Румынией сбили беспилотник третий день подряд

Истребитель F-16 сбил новый беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии. Дрон нарушает воздушное пространство страны уже третий день подряд, сообщил президент Румынии Никушор Дан на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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