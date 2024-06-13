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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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На северо-востоке Москвы пройдет выступление собак Федеральной таможенной службы

На северо-востоке Москвы пройдет выступление собак Федеральной таможенной службы

Участники мероприятия встретятся с известными собаководами Жителей и гостей Москвы приглашают посетить показательные выступления кинологов и собак Федеральной таможенной службы на площадке проекта «Питомцы в Москве» в Лосиноостровском районе 15 июня.

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