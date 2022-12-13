Возрастная королева Летиция поражает весь мир некоторыми неординарными нарядами

Queen - звучит гордо и окружен налетом классики без права сделать шаг в сторону. В свое время принцесса Диана делала такие образы в сторону шеи и честного кружева, но сейчас это редкость.
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