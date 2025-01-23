Названы наиболее пугающие россиян болезни

Большинство опрошенных россиян (97%) испытывают страх по поводу различных заболеваний: 40% чувствуют умеренную тревожность, а 57% особенно сильно волнуются о своем здоровье и беспокоятся из-за любых недомоганий.
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