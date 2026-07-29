Марат Филиппов приступил к работе в исполкоме European Gymnastics

Марат Филиппов был избран членом исполкома European Gymnastics в ноябре 2025 года на конгрессе организации, однако не мог приступить к выполнению своих обязанностей до недавнего времени ввиду действовавших ограничений.
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