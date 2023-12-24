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  • Natalija Osminina
    Сейчас сотру, раз никому не интересно, из чего произошел человек. Я и переписку здесь не читала. Случайно увидела ЛОГ...Настоящие ошибки ...
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    куда ЧК смотрит?Заместителю генди...

Красивое

Красивое

В Германии закрывается завод Vallourec — одного из мировых лидеров в производстве бесшовных стальных труб.

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Кошмар
А в России в ноябре этого года открылось 20 новых производств...   https://sdelanounas.ru/blogs/155175/
Обзор: в ноябре 2023 года в России открылись 20 новых производств
Сделано у нас
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14 час.
Виктор Бегеба
пиши правильно - для России европа - только жопа .
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Сегодня закрыли завтра открыли и че?
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1 час.

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