В Германии закрывается завод Vallourec — одного из мировых лидеров в производстве бесшовных стальных труб.
Красивое
Комментарии
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Кошмар
А в России в ноябре этого года открылось 20 новых производств... https://sdelanounas.ru/blogs/155175/
Обзор: в ноябре 2023 года в России открылись 20 новых производств
Сделано у нас
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14 час.
Виктор Бегеба
пиши правильно - для России европа - только жопа .
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Сегодня закрыли завтра открыли и че?
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1 час.
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