CBS: крупнейшую депортацию в истории Америки проведёт «пограничный царь» Хоман

Томас Хоман, который возглавит вопросы безопасности границ в администрации избранного президента США Дональда Трампа, прославился как основной пропагандист политики «нулевой терпимости» к нелегальной миграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии