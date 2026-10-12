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ЕС ввел санкции против автопроизводителя «ГАЗ» и руководителей промышленных предприятий РФ

ЕС ввел санкции против автопроизводителя «ГАЗ» и руководителей промышленных предприятий РФ

Под санкционные ограничения попал ряд российских предприятий и организаций, а также их руководители.Евросоюз включил в новый санкционный список российского производителя грузовых автомобилей и автобусов - ПАО «ГАЗ», пишут "Известия".

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