Христианский сионизм: оксюморон? Нет, реальность, которая определяет политику Америки! Примерно половина всех протестантов-евангелистов в Америке – приверженцы христианского сионизма, сторонники Израиля Время от времени в российских СМИ проскакивает словосочетание «христианский сионизм».