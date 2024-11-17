Христианский сионизм: оксюморон? Нет, реальность, которая определяет политику Америки!

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Комментарии
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фарид сабиров
После того как эти твари убили 13000 с лишним тысяч безвинных детей Палестины. Все они евреи фашисты современности.
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11 час.
Людмила Лиханова
Руководство изЯраЭля должно ответить за геноцид мирного палестинского населения в Международном суде как когда-то фашисты в Нюрнберге.
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2 час.
Людмила Лиханова
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2 час.

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