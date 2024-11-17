Христианский сионизм: оксюморон? Нет, реальность, которая определяет политику Америки! Примерно половина всех протестантов-евангелистов в Америке – приверженцы христианского сионизма, сторонники Израиля Время от времени в российских СМИ проскакивает словосочетание «христианский сионизм».
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