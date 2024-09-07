БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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РУССКОЕ ПРОЩЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО ТОШНО: МЕЛАДЗЕ ЗАМЕТИЛИ В МОСКВЕ. БЫЛИ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ПРОТИВ СВО, ТЕПЕРЬ ПОЛУЧАЮТ ГОСКОНТРАКТЫ

РУССКОЕ ПРОЩЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО ТОШНО: МЕЛАДЗЕ ЗАМЕТИЛИ В МОСКВЕ. БЫЛИ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ПРОТИВ СВО, ТЕПЕРЬ ПОЛУЧАЮТ ГОСКОНТРАКТЫ

Известный певец Валерий Меладзе — классический пример протестующей против "войны" элиты. И из страны с началом СВО уехал, и сдержать свои эмоции не смог, произнеся нацистское приветствие в ответ на "Слава Украине"*, сказанное украинским поклонником на корпоративе в Дубае.

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