Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея в среду, 26 июня, сообщил о запуске баллистической ракеты из КНДР в сторону Японского моря, – передает южнокорейское агентство Yonhap News Agency.
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