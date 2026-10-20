“A woman claiming to be Ohio gubernatorial candidate Amy Acton’s (D) mother branded the progressive candidate a ‘liar’ and urged Ohioans not to vote for her in a new video that hit social media on Monday night,” Mediaite reports.
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