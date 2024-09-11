В Тульской области полицейские закрыли сеть интимных салонов

В Тульской области сотрудники Управления уголовного розыска получили информацию о том, что с начала 2024 года в регионе под видом массажных салонов организована незаконная деятельность по занятию проституцией.
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