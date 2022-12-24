Вечерняя Москва

17 575 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирма Зелинская
    А разве среди сотрудников правоохранительных органов, которые имеют доступ к центру обработки информации, представите...Более пяти тысяч ...
  • ЧилиИвано
    Большой брат смотрит за нами, лишь бы по плечу не похлопал 😆Более пяти тысяч ...
  • Ирина Дунаева
    Хохлы ненавидят нас ,но ведь пинками не выгонишь.Еще и обсирают,не боятся.Попробовали бы в скакуаси так музицировать-...Суд продлил арест...

Следователи возбудили уголовные дела по факту трагедии в доме престарелых в Кемерово

Следователи возбудили уголовные дела по факту трагедии в доме престарелых в Кемерово

Новые уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбуждены по факту пожара в частном доме престарелых в городе Кемерово, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх