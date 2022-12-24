Следователи возбудили уголовные дела по факту трагедии в доме престарелых в Кемерово

Новые уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбуждены по факту пожара в частном доме престарелых в городе Кемерово, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.