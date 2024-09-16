Россиянам дали советы по защите данных от кибермошенников

Есть несколько правил Преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько в разговоре с РИАМО порекомендовал использовать не менее трех-четырех различных паролей, состоящих из минимум 8 символов, включающих не только цифры.
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