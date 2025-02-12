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Трамп: Украина вряд ли вернет обратно свои территории

Трамп: Украина вряд ли вернет обратно свои территории

Украина вряд ли вернет обратно свои территории и вернется к границам 2014 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время церемонии приведения к присяге Тулси Габбард в качестве нового директора национальной разведки страны, пишет Reuters.

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